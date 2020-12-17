По меньшей мере 9 тыс. домов остались без электричества в японских префектурах Ниигата и Хёго.

Причиной стали сильные снегопады, которые не прекращаются уже третий день. Как передает телеканал Эн-эйч-кей, наиболее сложная ситуация сложилась в Ниигате, где на нескольких магистралях, проходящих через горные районы, заблокированными оказались сотни автомобилей. Также нарушено движение поездов на одной из линий, соединяющих Токио и северную префектуру Акита.