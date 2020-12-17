Петербургский «Зенит» обыграл московский «Спартак» со счетом 3:1 в домашнем матче ЧР по футболу.

Таким образом, команда из Петербурга завершил год на первом месте в РПЛ. «Спартак» идет вторым с 35 очками.Но с этой позиции красно-белых может сместить ЦСКА, которые сегодня встречается с «Ростовом». Матчи следующего, 20-го тура РПЛ запланированы на конец февраля.