Петербургский «Зенит» обыграл московский «Спартак» со счетом 3:1 в домашнем матче ЧР по футболу.

Таким образом, команда из Петербурга завершил год на первом месте в РПЛ. «Спартак» идет вторым с 35 очками.Но с этой позиции красно-белых может сместить ЦСКА, которые сегодня встречается с «Ростовом». Матчи следующего, 20-го тура РПЛ запланированы на конец февраля.
2020-12-17T04:10:58+03:00
2020-12-17T04:11:02+03:00
https://echo.msk.ru/news/2759310-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:10, 17 декабря 2020
Загрузка комментариев...