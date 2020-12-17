Спортивный арбитраж сегодня вынесет решение о правомерности санкций WADA против российского спорта.

От решения суда в Лозанне зависит, будут ли российские спортсмены ближайшие четыре года выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира, а страна — принимать крупные спортивные турниры. Год назад исполком WADA лишил российское агентство статуса соответствия, что и позволило применить столь серьезные санкции.