Спортивный арбитраж сегодня вынесет решение о правомерности санкций WADA против российского спорта.

От решения суда в Лозанне зависит, будут ли российские спортсмены ближайшие четыре года выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира, а страна — принимать крупные спортивные турниры. Год назад исполком WADA лишил российское агентство статуса соответствия, что и позволило применить столь серьезные санкции.
2020-12-17T04:09:52+03:00
2020-12-17T04:09:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:09, 17 декабря 2020
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