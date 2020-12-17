Суд в Москве рассмотрит сегодня административное дело против компании Google.

РКН обвиняет ее в недостаточной фильтрации поисковой выдачи от запрещенного в России контента. Крупнейшей Ай-Ти компании грозит штраф от 1,5 до 5 млн рублей. По данным Роскомнадзора, «в среднем Google из поисковой выдачи не удаляет до трети опасного, с т.з ведомства, контента.
2020-12-17T04:07:22+03:00
2020-12-17T04:07:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 17 декабря 2020
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