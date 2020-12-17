Суд в Москве рассмотрит сегодня административное дело против компании Google.

РКН обвиняет ее в недостаточной фильтрации поисковой выдачи от запрещенного в России контента. Крупнейшей Ай-Ти компании грозит штраф от 1,5 до 5 млн рублей. По данным Роскомнадзора, «в среднем Google из поисковой выдачи не удаляет до трети опасного, с т.з ведомства, контента.