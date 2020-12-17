Власти США ежедневно проводят консультации из-за российских кибератак.

Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники в БД. По сведениям издания, пока злоумышленникам не удалось получить доступ к какой – либо конфиденциальной информации. Группа американских специалистов в области кибербезопасности устанавливает «масштабы несанкционированного проникновения» в компьютерные системы ряда ведомств США. В Кремле отвергают все обвинения в причастности России к подобным компьютерным атакам.