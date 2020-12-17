Власти США ежедневно проводят консультации из-за российских кибератак.

Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники в БД. По сведениям издания, пока злоумышленникам не удалось получить доступ к какой – либо конфиденциальной информации. Группа американских специалистов в области кибербезопасности устанавливает «масштабы несанкционированного проникновения» в компьютерные системы ряда ведомств США. В Кремле отвергают все обвинения в причастности России к подобным компьютерным атакам.
2020-12-17T04:06:07+03:00
2020-12-17T04:06:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 17 декабря 2020
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