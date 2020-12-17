Более 300 тыс. москвичей с начала пандемии оштрафованы за нарушение ограничительных мер.

Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков. Также, по его словам, выявлено 40 тыс. нарушений со стороны юридических лиц и частных предпринимателей. В связи с нарушениями была приостановлена деятельность двухсот юрлиц.
2020-12-17T04:05:02+03:00
2020-12-17T04:05:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 17 декабря 2020
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