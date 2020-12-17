Более 300 тыс. москвичей с начала пандемии оштрафованы за нарушение ограничительных мер.

Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков. Также, по его словам, выявлено 40 тыс. нарушений со стороны юридических лиц и частных предпринимателей. В связи с нарушениями была приостановлена деятельность двухсот юрлиц.