Джо Байден рассчитывает за первые 100 дней работы его администрации вакцинировать 100 млн американцев.

Об этом избранный президент США заявил на встрече с губернаторами штатов. Байден пообещал, что обратится ко всем жителям страны с просьбой носить маски в стодневный период, а после этого рассчитывает на федеральном уровне разрешить открытие школ в стране.
2020-12-17T04:04:04+03:00
2020-12-17T04:04:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 17 декабря 2020
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