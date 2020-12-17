Традиционное «чудо» Святого Януария, небесного покровителя Неаполя,в этом году не произошло.

Как сообщает агентство АНСА, после целого дня молитв верующих запекшаяся кровь святого не стала жидкостью. Напоминаю, такое в истории уже случалось, в последний раз — 16 декабря 2016 года. «Чудо» святого Януария, казненного в 305 году, повторяется обычно трижды в год: 19 сентября, 16 декабря, и в первую субботу мая. Католики верят, если кровь св. Януария останется запекшейся, это сулит большие невзгоды.
2020-12-17T03:14:30+03:00
2020-12-17T03:14:34+03:00
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03:14, 17 декабря 2020
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