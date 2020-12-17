Традиционное «чудо» Святого Януария, небесного покровителя Неаполя,в этом году не произошло.

Как сообщает агентство АНСА, после целого дня молитв верующих запекшаяся кровь святого не стала жидкостью. Напоминаю, такое в истории уже случалось, в последний раз — 16 декабря 2016 года. «Чудо» святого Януария, казненного в 305 году, повторяется обычно трижды в год: 19 сентября, 16 декабря, и в первую субботу мая. Католики верят, если кровь св. Януария останется запекшейся, это сулит большие невзгоды.