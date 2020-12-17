Кононавирус может внести коррективы в сроки Берлинского кинофестиваля.

И только в начале июня, как предполагается, пройдет «мини-фестиваль», на котором в традиционном формате состоятся мировые премьеры. Официальные представители Берлинского кинофестиваля пока эту информацию не подтвердили. О планах проведения кинофорума объявят позже на этой неделе.