Кононавирус может внести коррективы в сроки Берлинского кинофестиваля.

И только в начале июня, как предполагается, пройдет «мини-фестиваль», на котором в традиционном формате состоятся мировые премьеры. Официальные представители Берлинского кинофестиваля пока эту информацию не подтвердили. О планах проведения кинофорума объявят позже на этой неделе.
2020-12-17T03:10:52+03:00
2020-12-17T03:10:57+03:00
https://echo.msk.ru/news/2759296-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:10, 17 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Лавров назвал несерьезными выводы авторов международного расследования о причастности ФСБ к отравлению Навального По словам Лаврова, манера, в которой эти новости преподносится, говорит о том, что у западных партнеров отсутствуют этические нормы и какие-либо навыки нормальной дипломатической работы…