В Москве стартует Кубок Первого канала по хоккею.

Матчи пройдут на льду «ЦСКА-Арены» в условиях строжайших мер безопасности против коронавируса. Турнир, который является вторым этапом Евротура, продлится до 20 декабря. На игры будет продаваться 25% билетов от общей вместимости арены. У всех болельщиков при входе будут измерять температуру, На трибунах будет действовать перчаточно-масочный режим. Сегодня россияне сыграют со шведами.