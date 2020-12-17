В Москве стартует Кубок Первого канала по хоккею.

Матчи пройдут на льду «ЦСКА-Арены» в условиях строжайших мер безопасности против коронавируса. Турнир, который является вторым этапом Евротура, продлится до 20 декабря. На игры будет продаваться 25% билетов от общей вместимости арены. У всех болельщиков при входе будут измерять температуру, На трибунах будет действовать перчаточно-масочный режим. Сегодня россияне сыграют со шведами.
2020-12-17T03:09:28+03:00
2020-12-17T03:09:33+03:00
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03:09, 17 декабря 2020
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