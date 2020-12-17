Китайский космический аппарат сбросил на Землю капсулу с образцами лунного грунта.

Специалисты уже обнаружили 300-килограммовый контейнер на территории автономного района Внутренняя Монголия. В ноябре Китай запустил к Луне автоматическую станцию «Чанъэ-5» для сбора и доставки на Землю лунного грунта. 1 декабря аппарат совершил успешную посадку на поверхность Луны. Также «Чанъэ-5» установила на лунной поверхности флаг Китая.
2020-12-17T03:08:11+03:00
2020-12-17T03:08:16+03:00
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03:08, 17 декабря 2020
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