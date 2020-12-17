Китайский космический аппарат сбросил на Землю капсулу с образцами лунного грунта.

Специалисты уже обнаружили 300-килограммовый контейнер на территории автономного района Внутренняя Монголия. В ноябре Китай запустил к Луне автоматическую станцию «Чанъэ-5» для сбора и доставки на Землю лунного грунта. 1 декабря аппарат совершил успешную посадку на поверхность Луны. Также «Чанъэ-5» установила на лунной поверхности флаг Китая.