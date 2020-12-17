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03:07, 17 декабря 2020

Участники нападения на редакцию Charlie Hebdo получили от 4 лет до пожизненного срока.

Суд признал 14 фигурантов, из которых 11 присутствовали в зале суда, виновными в террористической атаке. В отношении некоторых подсудимых приговоры вынесены заочно, т.к. они либо были убиты, либо бежали за границу. Нападение на редакцию Charlie Hebdo произошло в январе 2015 года после того, как издание опубликовало карикатуры на пророка Мухаммеда. Тогда погибли 12 человек.



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