Избранный президентом США Джозеф Байден намерен публично привиться от коронавируса.

Когда это произойдет, пока не известно. По словам Байдена, этим сейчас занимается его команда. Ранее демократ заявлял, что пройдет вакцинацию, если безопасность препарата признает директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. Последний в эфире телекомпании Эй-би-си во вторник посоветовал Байдену сделать прививку до инаугурации, которая состоится 20 января. Власти США 11 декабря санкционировали вакцину от американской компанией"Пфайзер" и ее германского партнера «Байонтек».