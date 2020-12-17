Жителям Европы из-за коронавируса лучше встречать Рождество и Новый год на улицах.

Такой пункт содержится в рекомендациях ВОЗ, выпущенных в преддверии праздников. При этом, согласно рекомендациям, все должны носить маски и соблюдать дистанцию. Если празднование планируется в помещении, оно должно хорошо проветриваться и в нем не должно собираться много людей. По мнению организации, из-за несоблюдения мер профилактики в первые недели и месяцы 2021 года в Европе возможны новые вспышки COVID-19.
2020-12-17T02:16:15+03:00
2020-12-17T02:16:19+03:00
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02:16, 17 декабря 2020
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