Жителям Европы из-за коронавируса лучше встречать Рождество и Новый год на улицах.

Такой пункт содержится в рекомендациях ВОЗ, выпущенных в преддверии праздников. При этом, согласно рекомендациям, все должны носить маски и соблюдать дистанцию. Если празднование планируется в помещении, оно должно хорошо проветриваться и в нем не должно собираться много людей. По мнению организации, из-за несоблюдения мер профилактики в первые недели и месяцы 2021 года в Европе возможны новые вспышки COVID-19.