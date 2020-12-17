Международная федерация футбола сегодня назовет обладателей своих ежегодных наград.

Они будут присуждены в 11 номинациях, включая лучшего футболиста и тренера. Из-за пандемии коронавируса мероприятие впервые проведут в онлайн-формате.
2020-12-17T02:14:01+03:00
2020-12-17T02:14:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:14, 17 декабря 2020
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