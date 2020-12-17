Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не будет продлевать контракт с клубом.

Об этом он объявил после поражения команды в гостевом матче 19-го РПЛ с «Зенитом» со счетом 1:3. Действующий контракт Тедеско со «Спартаком» рассчитан до конца текущего сезона. Тедеско заявил, что принял решение на фоне пандемии коронавируса. Сейчас «Спартак» идет вторым в таблице чемпионата России с отставанием от лидера турнира «Зенита» на шесть очков. Со второй строчки «Спартак» может сместить ЦСКА и «Ростов», которые сегодня встретятся в Ростове-на-Дону.
2020-12-17T02:12:38+03:00
2020-12-17T02:12:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:12, 17 декабря 2020
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