В Испании задержаны 23 человека, которых подозревают в отмывании денег «русской мафии».

Среди задержанных, по сообщению полиции, восемь россиян, двое украинцев и по одному гражданину Казахстана и Алжира. Остальные — испанцы. По версии следствия, они входили в сеть, которая не только занималась отмыванием денег, но и пыталась подкупить чиновников и политиков в стратегических секторах экономики. Власти Испании утверждают, что из-за «высокого иерархического положения» задержанных операция стала крупнейшим за последние 10 лет расследованием против мафии из Восточной Европы.
2020-12-17T02:08:25+03:00
2020-12-17T02:08:29+03:00
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02:08, 17 декабря 2020
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