В Испании задержаны 23 человека, которых подозревают в отмывании денег «русской мафии».

Среди задержанных, по сообщению полиции, восемь россиян, двое украинцев и по одному гражданину Казахстана и Алжира. Остальные — испанцы. По версии следствия, они входили в сеть, которая не только занималась отмыванием денег, но и пыталась подкупить чиновников и политиков в стратегических секторах экономики. Власти Испании утверждают, что из-за «высокого иерархического положения» задержанных операция стала крупнейшим за последние 10 лет расследованием против мафии из Восточной Европы.