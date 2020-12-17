Кассационный суд вернул резонансное дело врача Елены Мисюриной на новое рассмотрение.

Два года назад ее осудили по обвинению в смерти пациента, но затем приговор отменили. Мисюрина себя виновной не признала. В поддержку врача выступили общественные организации и департамент здравоохранения Москвы.
2020-12-17T02:07:11+03:00
2020-12-17T02:07:15+03:00
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02:07, 17 декабря 2020
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