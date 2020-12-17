Минобороны России опровергло информацию об окружении российских миротворцев в НКР.

В министерстве подчеркнули, что все подразделения российских миротворческих сил в непризнанной НКР выполняют задачи в штатном режиме. Ранее В интервью «Радио Свобода» премьер Армении Никол Пашинян утверждал, что российские подразделения оказались окружении азербайджанских войск в Гадрутском районе самопровозглашенной республики.