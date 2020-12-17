В России установлены предельные цены на сахар и подсолнечное масло.

Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители подписали соглашения о снижении и стабилизации цен на эти виды продуктов питания. Таким образом, сахар не должен стоить дороже 46 рублей за кг, масло — 110 рублей за литр. Соглашения будут действовать до 1 апреля 2021 года.