В России установлены предельные цены на сахар и подсолнечное масло.

Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители подписали соглашения о снижении и стабилизации цен на эти виды продуктов питания. Таким образом, сахар не должен стоить дороже 46 рублей за кг, масло — 110 рублей за литр. Соглашения будут действовать до 1 апреля 2021 года.
2020-12-17T02:04:32+03:00
2020-12-17T02:04:36+03:00
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02:04, 17 декабря 2020
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