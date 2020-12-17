С одного из домохозяйств Новосибирского Первомайска пропала елка.

Хозяйка обнаружила на месте 45-летнего дерева лишь пень, спиленный на уровне забора. Пропажа, уже украшенная к Новому году, нашлась на главной площади города под окнами местной администрации. Как сообщают интернет-издание «Koza Press» и портал «В городе N», хозяйка участка попросила чиновников честно объяснить, зачем спилили дерево. Ей ответили, что на ель, якобы, жаловалась соседка, однако она все обвинения отвергает. В ситуации в своем официальном Instagram-аккаунте уже пообещал разобраться губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.