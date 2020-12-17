С одного из домохозяйств Новосибирского Первомайска пропала елка.

Хозяйка обнаружила на месте 45-летнего дерева лишь пень, спиленный на уровне забора. Пропажа, уже украшенная к Новому году, нашлась на главной площади города под окнами местной администрации. Как сообщают интернет-издание «Koza Press» и портал «В городе N», хозяйка участка попросила чиновников честно объяснить, зачем спилили дерево. Ей ответили, что на ель, якобы, жаловалась соседка, однако она все обвинения отвергает. В ситуации в своем официальном Instagram-аккаунте уже пообещал разобраться губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
2020-12-17T01:13:54+03:00
2020-12-17T01:13:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:13, 17 декабря 2020
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