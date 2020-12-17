Китайская автоматическая станция «Чанъэ-5» сбросила на Землю капсулу с образцами лунного грунта.

Контейнер весом 300 кг обнаружен на территории автономного района Китая Внутренняя Монголия. Китай запустил станцию к Луне в ноябре. Она должна была собрать грунт с поверхности естественного спутника и доставить его на Землю. Кроме того, 1 декабря «Чанъэ-5» установила на поверхности Луны флаг Китая. Ранее доставить лунный грунт на землю удавалось лишь СССР и США.