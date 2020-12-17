В Петербурге удалось стабилизировать заболеваемость коронавирусной инфекцией.

Об этом в эфире городского телевидения сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Башкетова. Тем не менее, по ее словам, ситуация в городе остается напряженной: за сутки регистрируют около 3,7 тыс. новых заболевших, уровень заболеваемости составляет около 70 человек на 100 тыс. населения.