В Петербурге удалось стабилизировать заболеваемость коронавирусной инфекцией.

Об этом в эфире городского телевидения сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Башкетова. Тем не менее, по ее словам, ситуация в городе остается напряженной: за сутки регистрируют около 3,7 тыс. новых заболевших, уровень заболеваемости составляет около 70 человек на 100 тыс. населения.
2020-12-17T01:09:39+03:00
2020-12-17T01:09:44+03:00
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01:09, 17 декабря 2020
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