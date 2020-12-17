Число жертв Ковид-19 в Москве выросло за сутки на 76.

По данным оперативного штаба, сначала пандемии в столице от коронавирусной инфекции умерли более 10 тыс. чел.
2020-12-17T01:08:19+03:00
2020-12-17T01:08:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:08, 17 декабря 2020
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