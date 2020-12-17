Интернет-издание «Проект» опубликовало расследование о связях главы СВР с миллиардером Годом Нисановым.

По информации журналистов, Нисанов предоставляет Сергею Нарышкину и его семье личный бизнес-джет, катера и яхты для различных празднований, а также жилплощадь на Новом Арбате. По версии Forbes, сейчас Нисанов занимает 38 место среди самых богатых бизнесменов России. Ему принадлежат крупнейшие московские рынки, гостиницы и торговые центры. Среди них ТЦ «Европейский», гостиница «Украина», а также флотилия «Рэдиссон Ройал».
2020-12-17T01:07:09+03:00
2020-12-17T01:07:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2759262-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:07, 17 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Лавров назвал несерьезными выводы авторов международного расследования о причастности ФСБ к отравлению Навального По словам Лаврова, манера, в которой эти новости преподносится, говорит о том, что у западных партнеров отсутствуют этические нормы и какие-либо навыки нормальной дипломатической работы…