Интернет-издание «Проект» опубликовало расследование о связях главы СВР с миллиардером Годом Нисановым.

По информации журналистов, Нисанов предоставляет Сергею Нарышкину и его семье личный бизнес-джет, катера и яхты для различных празднований, а также жилплощадь на Новом Арбате. По версии Forbes, сейчас Нисанов занимает 38 место среди самых богатых бизнесменов России. Ему принадлежат крупнейшие московские рынки, гостиницы и торговые центры. Среди них ТЦ «Европейский», гостиница «Украина», а также флотилия «Рэдиссон Ройал».