Псковские депутаты потребовали возбудить дело из-за отравления Алексея Навального.

Лев Шлосберг и Артур Гайдук в заявлении на имя главы СК напоминают о расследовании, в котором говорится, что операцию по отравлению оппозиционного политика провела группа из восьми сотрудников ФСБ. Ранее трое депутатов Заксобрания Петербурга Борис Вишневский, Максим Резник и Михаил Амосов обратились в ФСБ с требованием проверить расследование об отравлении Навального сотрудниками спецслужбы.
2020-12-17T01:06:10+03:00
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01:06, 17 декабря 2020
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