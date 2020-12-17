Псковские депутаты потребовали возбудить дело из-за отравления Алексея Навального.

Лев Шлосберг и Артур Гайдук в заявлении на имя главы СК напоминают о расследовании, в котором говорится, что операцию по отравлению оппозиционного политика провела группа из восьми сотрудников ФСБ. Ранее трое депутатов Заксобрания Петербурга Борис Вишневский, Максим Резник и Михаил Амосов обратились в ФСБ с требованием проверить расследование об отравлении Навального сотрудниками спецслужбы.