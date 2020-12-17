Российский постпред при ЕС Владимир Чижов назвал «комичными» последние заявления Алексея Навального.

Российский оппозиционный политик утверждал, что его уже несколько лет сопровождают в поездках сотрудники спецслужб, при этом пытаясь отравить его. Чижов отметил, что в этих заявлениях нет никакой логики. Ранее Глава МИД России Сергей Лавров назвал новости об отравлении Навального «забавными».