Российский постпред при ЕС Владимир Чижов назвал «комичными» последние заявления Алексея Навального.

Российский оппозиционный политик утверждал, что его уже несколько лет сопровождают в поездках сотрудники спецслужб, при этом пытаясь отравить его. Чижов отметил, что в этих заявлениях нет никакой логики. Ранее Глава МИД России Сергей Лавров назвал новости об отравлении Навального «забавными».
2020-12-17T01:05:11+03:00
2020-12-17T01:05:16+03:00
https://echo.msk.ru/news/2759258-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:05, 17 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Лавров назвал несерьезными выводы авторов международного расследования о причастности ФСБ к отравлению Навального По словам Лаврова, манера, в которой эти новости преподносится, говорит о том, что у западных партнеров отсутствуют этические нормы и какие-либо навыки нормальной дипломатической работы…