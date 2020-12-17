Спортивный арбитражный суд в Лозанне объявит решение по иску РУСАДА ко Всемирному антидопинговому агентству

От этого зависит, в каком статусе будут выступать российские спортсмены на международных соревнованиях.

Тяжба между РУСАДА и ВАДА длится около года. Российское антидопинговое агентство пытается оспорить санкции, которые были наложены на Россию после изучения международными экспертами базы данных Московской антидопинговой лаборатории. По их мнению, Россия передала базу в отредактированном виде.

В результате ВАДА отстранило нашу страну от участия во всех международных соревнованиях на 4 года. Из решения следует, что российские спортсмены будут выступать на всех крупных турнирах, в том числе Олимпиадах и Чемпионатах мира, под нейтральным флагом. Кроме того, Россия может быть лишена права проводить множество соревнований.

Отечественные спортивные организации, в свою очередь, настаивают, что коллективную ответственность применять нельзя. Также они отрицают, что изменения в базу данных Московской лаборатории вносили ее действующие сотрудники. Спортивные чиновники утверждают, что ее мог удаленно менять бывший директор лаборатории Григорий Родченков, эмигрировавший в США, и его подчиненные.

Допинговый скандал с участием России не утихает уже более 5 лет. Последнюю Олимпиаду в Пхенчхане в 2018 году российские атлеты провели под нейтральным флагом.