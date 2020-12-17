Мосгорсуд должен рассмотреть сегодня жалобу на продление ареста журналисту Ивану Сафронову

Советника главы «Роскосмоса» обвиняют в государственной измене.

В СИЗО «Лефортово» Иван Сафронов находится уже больше пяти месяцев. Все это время его адвокаты добивались изменения меры пресечения на домашний арест или любую другую, которая не связана с изолятором. Материалы самого дела засекречены. Следствие, как сообщалось, считает, что Сафронов передавал некие сведения, которые составляют государственную тайну, спецслужбе одной из стран НАТО. По словам источников, речь идет о чешской разведке, сам журналисты вины не признает. И считает, что расследование напрямую связано с его журналистской деятельностью. О его деле не так давно говорили с президентом Владимиром Путиным члены Совета по правам человека. Глава государства тогда назвал самого Сафронова «осужденным», а его дело связанным с работой уже в «Роскосмосе», что раньше отрицали как адвокаты журналиста, так и представители госкорпорации. Чуть позже в Кремле сказали, что президент просто оговорился.

На днях стало известно, что Сафронова в СИЗО посадили на карантин. Было объявлено, что причиной стал контакт арестованного с больным коронавирусом.