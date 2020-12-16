Авиакомпания S7 разрешила пассажирам брать домашних животных в салон самолета

В течение всего полета питомец, вес которого не должен превышать 23 килограмма, должен оставаться в жестком контейнере. Провозить его можно на соседнем кресле – за билет на это место придется заплатить отдельно. Кроме того, домашних животных на рейсах S7 по-прежнему можно перевозить в переносках, которые помещаются под креслом.

В начале года пассажир «Аэрофлота» рассказал о гибели двух кошек, которых перевозили в багажном отделении. Хозяин утверждал, что переноски были сильно повреждены, а причиной смерти стало внутреннее кровоизлияние.