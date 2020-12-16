В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за блокирование улиц

Документ, автором которого стал «единоросс» Дмитрий Вяткин, предполагает внесение поправок в уголовную статью о приведении в негодность транспорта или путей сообщения. Речь идет об ответственности за тяжкий вред здоровью или смерть одного и более человек.

В пояснительной записке говорится, что сейчас Уголовный кодекс не охватывает случаи блокировки дорог, которые создали угрозу жизни и безопасности граждан, а также уничтожение или повреждение имущества. По плану за это будут штрафовать на сумму до 600 тысяч рублей или отправлять в колонию на 3 года.