Вашингтон обвинил Москву в испытании противоспутниковой ракеты

В сообщении Космического командования США дата проведения запуска не указана, однако утверждается, что речь идет об оружии, способном уничтожать аппараты на низкой околоземной орбите. Спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями уже проинформировал об этом НАТО.

Вашингтон ранее обвинял Москву в подобных испытаниях. В МИД тогда эти заявления назвали «целенаправленной кампанией по дискредитации российской космической деятельности».