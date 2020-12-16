Как пишет сайт Sports.ru, по неизвестным причинам в одном секторе «Газрпром Арены» оказались фанаты обеих команд. В конфликт вмешался ОМОН. При этом игра должна была проходить при пустых трибунах из-за санитарных ограничений. Официально согласовали лишь присутствие зрителей в ложах. Российская премьер-лига намерена запросить у организаторов объяснения.
Матч завершился со счетом 3:1 в пользу питерского клуба.
Во время футбольного матча «Зенит» — «Спартак» между болельщиками произошла потасовка
Как пишет сайт Sports.ru, по неизвестным причинам в одном секторе «Газрпром Арены» оказались фанаты обеих команд. В конфликт вмешался ОМОН. При этом игра должна была проходить при пустых трибунах из-за санитарных ограничений. Официально согласовали лишь присутствие зрителей в ложах. Российская премьер-лига намерена запросить у организаторов объяснения.