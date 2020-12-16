В Москве в новогодние праздники пройдут рейды по контролю за антикоронавирусными мерами

Начальник Главконтроля Евгений Данчиков рассказал, что полиция и Роспотребнадзор круглосуточно инспектируют места массового посещения граждан. Усилен контроль за тем, как соблюдают режим работы кафе, бары, рестораны и ночные клубы.

Накануне в мэрии сообщили, что около десяти процентов столичных предприятия нарушают антикоронавирусные меры. Москва остается лидером в стране по числу выявляемых зараженных.