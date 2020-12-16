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22:05, 16 декабря 2020

Депутаты петербургского заксобрания потребовали провести проверку на основе расследования об отравителях Навального

Соответствующее обращение они направили директору ФСБ Александру Бортникову. Депутат Максим Резник, выступая с трибуны, сегодня возмутился из-за того, что Кремль не реагирует на резонансную публикацию российской и немецкой прессы. В ответ на это спикер заксобрания Вячеслав Макаров отключил ему микрофон.

Несмотря на помехи со стороны председателя городского парламента, Резнику все же удалось закончить свое выступление.
Позавчера расследовательская группа Bellingcat, сайт The Insider, а также американские и немецкие СМИ CNN и Spiegel опубликовали материал в котором говорилось, что Навального отравила ядом «Новичок» специальная группа ФСБ, следившая за ним несколько лет. Сам оппозиционер снова назвал ответственным за покушение президента Владимира Путина.



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