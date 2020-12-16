Суд в Париже вынес приговор всем обвиняемым по делу о терактах в 2015, в т.ч. по нападению на редакцию «Шарли Эбдо»

Суд в Париже вынес приговор всем обвиняемым по делу о терактах в январе 2015 года, в т.ч. по нападению на редакцию журнала «Шарли Эбдо». Они получили от 4 лет до пожизненного заключения.

Подсудимыми на процессе в Уголовном суде Парижа были 14 человек, в том числе трое – заочно. Всех их обвиняли в пособничестве террористам, напавшим на редакцию «Шарли Эбдо» и кошерный супермаркет. Максимальный срок получил считающийся главным вдохновителем теракта Мохаммед Белусин – пожизненное заключение. Впрочем, не исключено, что он бежал в Сирию и уже, возможно, погиб. Еще двое фигурантов дела осуждены на 30 лет заключения. Нескольким подсудимым дали 4 года. Наконец, с шести человек суд снял все обвинения.

В результате терактов, произошедших почти 6 лет назад в Париже, погибли в общей сложности 17 человек. 12 из них – сотрудники сатирического журнала «Шарли Эбдо», среди которых – известные во Франции карикатуристы. Спустя два дня в результате еще одной атаки террориста погибли 4 человека в магазине кошерной пищи на востоке Парижа, еще нескольких взяли в заложники. В результате спецоперации боевик был убит.

Произошедшие в 2015 году теракты исламисты называли местью за карикатуры на пророка Мухаммеда.