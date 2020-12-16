Московскому торговому центру «Охотный ряд» грозит штраф до миллиона рублей за нарушение антикоронавирусных мер

Агентство ТАСС со ссылкой на объединение административно-технических инспекций сообщает, что в ходе рейда проверяющие выявили, что руководство ТЦ не приняло достаточных мер по организации режима социального дистанцирования и соблюдения масочного режима. Если выяснится, что нарушения повлекли вред здоровью людей, деятельность торгового центра могут приостановить на три месяца по решению суда.

По подсчетам мэрии, за время действия режима повышенной готовности в Москве антикоронавирусные меры нарушили около 40 тысяч организаций и предприятий.