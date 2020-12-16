«Медиазона»: власти Набережных Челнов требуют подсчитать школьников, подписанных на «деструктивные» группы в соцетях

Сайт «Медиазона» сообщил о требовании властей Набережных Челнов подсчитать число школьников, подписанных на «деструктивные» группы в социальных сетях. В региональном отделении профсоюза «Альянс учителей» утверждают, что мэрия разослала соответствующее письмо в три десятка школ и гимназий города. В нем содержится список из 55 групп во ВКонтакте. Они разделены по четырем темам: пропаганда нетрадиционного ислама, националистические, хулиганские и политические. В число последних попали страницы ФБК и Команды Навального в Казани.

В управлении образования города заявили, что не требуют собирать персональные данные, а лишь выясняют количество учеников среди участников групп. Список согласован антитеррористической комиссией.