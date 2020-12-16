Парламент Молдавии вернул русскому языку статус языка межнационального общения

Как передает агентство ТАСС, за новый закон проголосовали чуть больше половины депутатов. При этом оппозиция заседание бойкотировала. Документ обязывает госслужащих говорить на русском языке по просьбе граждан. Жителям страны также гарантируется право на образование на государственном и русском языках.

Закон о функционировании языков был принят в конце 80-х годов прошлого века, но два года назад Конституционный суд признал его устаревшим и отменил. Президент Молдавии Игорь Додон планирует подписать его до того, как в должность вступит избранная глава государства Майя Санду.