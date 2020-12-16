Останкинский суд Москвы частично удовлетворил иск главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина к трем СМИ

Он просил опровергнуть фразы из публикаций, в которых его называют «гробовщиком российского космоса».

Несмотря на то, что суд постановил удалить статьи и видеоматериалы, где утверждается, что при Рогозине «окончательно разрушены крупные конструкторские бюро и институты», компенсацию он получит не всю. Вместо заявленных в иске 300 тысяч рублей глава Роскосмоса отсудил только 70 тысяч. Из них 20 тысяч должен выплатить издательский дом «Аргументы недели», а еще 10 тысяч – его главный редактор.

Представляющий интересы Рогозина юрист Александр Добровинский сказал агентству ТАСС, что пока неизвестно, будет ли истец подавать жалобу и оспаривать сумму компенсации. Ранее чиновник говорил, что планирует отправить деньги в детские дома. Сам Рогозин и госкорпорация Роскосмос не комментировали частичную победу в суде.

Статьи, содержание которых редакции трех СМИ должны опровергнуть, основаны на публикации газеты «Новые известия», вышедшей чуть более 2 лет назад. При этом о претензиях к самому изданию не сообщалось.