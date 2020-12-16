Израильский премьер-министр намерен первым в стране привиться от коронавируса

Биньямин Нетаньяху написал в Твиттере, что попросил об этом, чтобы послужить примером для граждан и убедить их вакцинироваться. Как ожидается, это произойдет уже в субботу. Первую партия препарата американской компании Pfizer доставили в Израиль неделю назад.

В России прививочная кампания началась 11 дней назад. По последним данным, Владимир Путин отечественной вакциной до сих пор не привился. В конце ноября в Кремле объясняли это тем, что масштабная вакцинация еще не началась, а выступать в качестве добровольца, будучи главой государства, он не может.