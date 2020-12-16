Прокуратура завела дело о смерти 14 пациентов с коронавирусом после поломки кислородного оборудования в Курске

Как сообщает агентство ТАСС, в начале ноября около 40 человек, находящихся в реанимации одной из больниц, были переведены в другие медучреждения, так как в газификаторе, автоматически подающем кислород, нашли неисправность. Администрация города настаивает, что при транспортировке ни один из пациентов не умер. В прокуратуре, в свою очередь, отметили, что 14 человек скончались в течение нескольких дней – они были в тяжелом состоянии.

В октябре в Ростове-на-Дону местная пресса писала о смерти 13 пациентов с коронавирусом из-за нехватки кислорода в больницах. СК завел уголовное дело.