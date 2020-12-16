Пособники террористов по делу Charlie Hebdo получили до 30 лет тюрьмы

Городской суд Парижа признал виновными 14 человек, из них троих заочно. Защита пыталась представить своих клиентов в качестве людей, действовавших по недомыслию. Сами обвиняемые называли себя жертвами общественного мнения, которое в связи со смертью террористов требовало мести.

Серия терактов произошла во французской столице в начале 2015 года. Тогда злоумышленники расстреляли редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo, опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда, а позже атаковали полицейских на улице и покупателей в еврейском супермаркете. В общей сложности были убиты 17 человек.