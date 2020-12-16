Городской суд Парижа признал виновными 14 человек, из них троих заочно. Защита пыталась представить своих клиентов в качестве людей, действовавших по недомыслию. Сами обвиняемые называли себя жертвами общественного мнения, которое в связи со смертью террористов требовало мести.
Серия терактов произошла во французской столице в начале 2015 года. Тогда злоумышленники расстреляли редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo, опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда, а позже атаковали полицейских на улице и покупателей в еврейском супермаркете. В общей сложности были убиты 17 человек.
Пособники террористов по делу Charlie Hebdo получили до 30 лет тюрьмы
Городской суд Парижа признал виновными 14 человек, из них троих заочно. Защита пыталась представить своих клиентов в качестве людей, действовавших по недомыслию. Сами обвиняемые называли себя жертвами общественного мнения, которое в связи со смертью террористов требовало мести.