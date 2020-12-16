Производители продуктов и торговые сети подписали соглашение с правительством о снижении стоимости сахара и масла

Корректировка цен, по словам министра сельского хозяйства, должна произойти в течение пяти дней. Оптовая цена килограмма сахара составит 36 рублей, а литра масла – 95 рублей.

Механизмы для сдерживания роста цен на социально значимые продукты утвердил накануне премьер Михаил Мишустин. Этим вопросом правительство занялось после критики со стороны президента Владимира Путина.