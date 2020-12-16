Президент Турции назвал американские санкции из-за поставок С-400 атакой на суверенитет государства

В эфире телеканала NTV Реджеп Эрдоган пообещал работать над улучшением оборонной промышленности с удвоенной силой. Турецкий лидер считает, что истинное предназначение санкций в том, чтобы сделать Анкару зависимой в этой области от Вашингтона.

Ограничения США коснулись Управления оборонной промышленности Турции и четырех его высокопоставленных чиновников. Поводом для введения санкций стала закупка Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400.