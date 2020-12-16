Цена нефти Urals впервые с начала года превысила 50 долларов за баррель

При этом, как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство S&P Global Platts, из-за слабого спроса российское экспортное сырье снова торгуется с дисконтом североморскому эталону Brent, а некоторые партии не находят покупателей.

В апреле на фоне развала сделки ОПЕК+ и пандемии коронавируса цена Urals опускалась до 10 долларов за баррель.