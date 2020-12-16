Власти Петербурга не планируют вводить дополнительные ограничения из-за коронавируса

Местное управление Роспотребнадзора утверждает, что обстановка стабилизировалась. При этом за минувшие сутки в городе было госпитализировано больше тысячи человек с коронавирусом и пневмонией. Это максимальный показатель с начала эпидемии.

В «красной» зоне госпиталя «Ленэкспо» собираются открывать новые места.

Седьмой корпус выставочного центра, куда помещают лёгких больных, заполнен лишь на четверть, пациенты используют пустые отделения большого зала для прогулок. В пятом корпусе, где лежат больные со средним и тяжёлым течением инфекции, свободных мест меньше, но они тоже есть. Здесь к каждой койке подвели кислород, около некоторых работают аппараты ИВЛ «Авента-М» — те самые, один из которых стал причиной пожара в больнице Святого Георгия. Количество коек с кислородом медики и планируют увеличить в первую очередь. Через 10 дней их можно будет использовать ещё в четырёх павильонах Ленэкспо.

В седьмом кислород не нужен, но для некоторых пациентов используют кислородные концентраторы — запас этих приборов мне показали на складе. Пациенты, с которыми я говорил, хвалят и медиков, и еду. Её готовят в местном ресторане, который работал в выставочном центре до превращения в госпиталь. Лишь одна немолодая женщина сказала, что ей жарко, однако сотрудники госпиталя объяснили, что не могут снизить температуру из-за жалоб других больных. Дефицита костюмов для врачей больше нет, однако, по сообщениям СМИ, средства защиты приобретают не напрямую у производителей. Руководство медучреждения не вправе по своему усмотрению выбирать поставщиков, сказал начальник госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов.

Также Кабанов отметил, что средства защиты теперь закупают с запасом на три месяца.

Накануне власти Петербурга сообщали, что в городе осталось меньше 5% свободных коек для пациентов с коронавирусом.