Медицинские работники смогут получать инвалидность из-за коронавируса

Перенесенная болезнь и вызванные ей осложнения вошли в число причин установления инвалидности для сотрудников, заболевших в результате работы с пациентами. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на приказ Министерства труда. Подтвердить право на инвалидность должна будет специальная врачебная комиссия.