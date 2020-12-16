Медицинские работники смогут получать инвалидность из-за коронавируса

Перенесенная болезнь и вызванные ей осложнения вошли в число причин установления инвалидности для сотрудников, заболевших в результате работы с пациентами. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на приказ Министерства труда. Подтвердить право на инвалидность должна будет специальная врачебная комиссия.
2020-12-16T20:01:30+03:00
2020-12-16T20:01:30+03:00
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20:01, 16 декабря 2020
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