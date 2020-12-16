Минздрав внес вакцину от коронавируса в календарь профилактических прививок

Соответствующее поручение ведомству ранее дал премьер-министр Михаил Мишустин. Он же поручил министру Михаилу Мурашко взять под личный контроль организацию работы пунктов вакцинации в регионах во время новогодних праздников. На данный момент в календарь профилактических прививок включены прививки от гриппа, кори, краснухи и другие.