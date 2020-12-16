Минздрав внес вакцину от коронавируса в календарь профилактических прививок

Соответствующее поручение ведомству ранее дал премьер-министр Михаил Мишустин. Он же поручил министру Михаилу Мурашко взять под личный контроль организацию работы пунктов вакцинации в регионах во время новогодних праздников. На данный момент в календарь профилактических прививок включены прививки от гриппа, кори, краснухи и другие.
2020-12-16T19:33:24+03:00
2020-12-16T19:33:24+03:00
https://echo.msk.ru/news/2759182-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:33, 16 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Лавров назвал несерьезными выводы авторов международного расследования о причастности ФСБ к отравлению Навального По словам Лаврова, манера, в которой эти новости преподносится, говорит о том, что у западных партнеров отсутствуют этические нормы и какие-либо навыки нормальной дипломатической работы…