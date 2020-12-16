Около 30 голодных белых медведей снова вышли к селу на Чукотке

В пресс-службе Всемирного фонда дикой природы отмечают, что животных, скорее всего, больше. Сейчас речь идет только о тех хищниках, которых удалось в бинокль увидеть патрульным. Бригада так называемого «медвежьего патруля» держит ситуацию под контролем и не допускает подхода животных в населенный пункт. Добровольцы регулярно объезжают территорию, дежурят около школы и детского сада, предупреждают местных жителей и рассказывают о мерах безопасности.

Одной из основных причин экологи называют глобальные климатические изменения. Из-за потепления лед появляется значительно позже, и медведи не могут идти в море, чтобы поохотиться.